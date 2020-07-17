شركة صينية تطور واحدا من أرخص هواتف 5G في العالم

2020/07/17 | 16:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل شركة OPPO الصينية حاليا على تطوير هاتف جديد بمواصفات مميزة وسعر منافس جدا، ليعمل مع شبكات 5G.وتبعا للخبراء في الشركة فإن الهاتف الجديد الذي سيحمل اسم A72 5G سيطرح بعدة نماذج، ستحصل جميعها على هياكل مصنوعة من المعدن والزجاج المقاومين للصدمات والخدوش، وعلى شاشات بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض ممتازة تعادل (2400/1080) بيكسل، …

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