بالصور.. شرطة النجف تمنع 27 عجلة على متنها 150 شخصاً من الدخول

2020/07/17 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

أفاد مصدر أمني من محافظة النجف، الجمعة (17 تموز 2020)، بأن شرطة النجف منعت 27 عجلة على متنها 150 ش...





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