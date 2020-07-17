الصحة العراقية تعلن تسجيل 2023 اصابة جديدة بفيروس كورونا و2179 حالة شفاء

2020/07/17 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، 17 تموز، 2020، تسجيل 2023 اصابة جديدة بفيروس كورونا و2179 حالة شفاء في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الجمعة المصادف ١٧ تموز ٢٠٢٠، تم فحص ( 17211) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 762058 (".

واضاف البيان أن "وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم ( 2179) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 219، بغداد / الكرخ 246، مدينة الطب 184، النجف الأشرف74، السليمانية 51، أربيل 52، دهوك 15، كربلاء 89، كركوك 71، ديالى 130 ، واسط 112 ، البصرة 135، ميسان102، بابل 68 ، الديوانية 149 ، ذي قار 252 ، الأنبار9، المثنى 90، نينوى18، صلاح الدين 113".

وتابع أن "الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2023 حالة، وكما يلي: بغداد الرصافة 212، بغداد الكرخ 243، مدينة الطب 66، النجف47، السليمانية 121، أربيل 24، دهوك 6 ، كربلاء 141، كركوك 82، ديالى 84، واسط 154، البصرة 202، ميسان 65، بابل 200، الديوانية 97، ذي قار 51، الأنبار 12، المثنى 57، نينوى 18، صلاح الدين 141".

واشار البيان إلى أن "الوفيات 94 حالة وكما يلي : بغداد الرصافة 15، بغداد الكرخ 14، مدينة الطب1، النجف 7، السليمانية 7، أربيل 4، كربلاء 2، كركوك 4، ديالى 1، واسط 5، البصرة 5، ميسان 3، بابل 10، الديوانية 6، ذي قار 6، المثنى 1، نينوى 1، صلاح الدين 2".

ولفت إلى أن "مجموع الشفاء : 56495، مجموع الأصابات :88171، الراقدين الكلي: 28060، الراقدين في العناية المركزة: 385، مجموع الوفيات: 3616".

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بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة ذي قار، الجمعة، بتسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 حالات وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة محافظة ذي

بغداد اليوم- بغداد

انتقدت نقابة الأطباء في العراق، الجمعة (17 تموز 2020)، قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الأخيرة، بشأن فتح المولات واستئناف الرحلات الجوية، فيما لوحت بـ’’الإضراب العام’’.

وقالت النقابة في بيا

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت طبابة الحشد الشعبي، الجمعة، الموقف اليومي لنقل جثامين المتوفين بفيروس كورونا المستجد، فيما أشارت إلى أن عدد الجثث التي تم نقلها إلى مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف بلغت 88.

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أ

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