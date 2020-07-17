عراقيون: السيطرة على المنافذ تنوع الإيرادات وتدعم المنتج الوطني

2020/07/17 | 16:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف عراقيون أن السيطرة على المنافذ الحدودية ستنوع من إيرادات الدولة وتدعم المنتج الوطني....

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