جلسة ثلاثية لحكومتي العراق وأميركا ودول مجلس التعاون

2020/07/17 | 16:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُقِدَت يوم أمس الخميس، عبر الاتصال الفيديويّ، جلسة مناقشات ثلاثيّة جمعت مُمثّلين عن حُكُومتي جمهوريّة العراق، والولايات المتحدة الأمريكيّة، ودول مجل...

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