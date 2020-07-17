موقف وبائي جديد.. حالات الشفاء “تشد نفسها” لتتفوق على الاصابات من جديد

2020/07/17 | 16:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، تسجيل 2179 حالة شفاء جديدة، مقابل 2023 اصابة فقط.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تم فحص ( 17211) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 762058 […]

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