مسلسل القرارات “المتخبطة” ومنع الدراجات.. الحكومة “تثأر” للهاشمي من عمال “خدمة التوصيل” والجناة طلقاء!

2020/07/17 | 16:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كما كل القرارات غير المحسوبة، والتي تؤخذ على عجالة دون تخطيط للتبعات، لم يمكث القرار الحكومي بشأن الدراجات النارية على خلفية اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي، طويلًا حتى “اختل التوازن” الطبيعي السائر في الحياة اليومية.حاز القرار المصوّب تجاه الدراجات النارية، سخرية واسعة منذ الاعلان عنه، فهو كعادة القرارات التي تخرج […]

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