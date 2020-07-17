الصحة تسجل 94 حالة وفاة و 2179 اصابة جديدة بفيروس كورونا


الصحة تسجل 94 حالة وفاة و 2179 اصابة جديدة بفيروس كورونا
2020/07/17 | 16:57 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة ،الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الجمعة المصادف ١٧ تموز ٢٠٢٠وجاء في بيان للوزارة انه  تم فحص ( 17211) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 762058 )واضاف البيان :  سجلت  وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم ( 2179) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة   219بغداد / الكرخ     246مدينة الطب        184النجف الأشرف    74السليمانية            51أربيل                 52دهوك               15                كربلاء             89كركوك              71ديالى                130واسط              112          البصرة            135ميسان              102بابل                 68  الديوانية            149  ذي قار             252  الأنبار               9  المثنى            90            نينوى               18صلاح الدين        113    - الأصابات الجديدة لهذا اليوم  :  2023  حالة،  وكما يلي:بغداد الرصافة   212بغداد الكرخ     243  مدينة الطب      66    النجف            47السليمانية       121        أربيل           24دهوك          6                  كربلاء        141كركوك       82  ديالى          84واسط         154البصرة       202ميسان          65بابل           200الديوانية       97  ذي قار        51الأنبار          12المثنى          57نينوى          18صلاح الدين      141    - الوفيات  94     حالة  وكما يلي :بغداد الرصافة     15بغداد الكرخ        14مدينة الطب       1النجف             7السليمانية        7   أربيل         4                  كربلاء          2كركوك         4ديالى            1واسط           5البصرة        5ميسان         3بابل           10الديوانية       6ذي قار        6            المثنى         1نينوى          1صلاح الدين    2            مجموع الشفاء  :  56495مجموع الأصابات :88171الراقدين الكلي:     28060الراقدين في العناية المركزة: 385مجموع الوفيات:   3616

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