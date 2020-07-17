2020/07/17 | 16:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة ،الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الجمعة المصادف ١٧ تموز ٢٠٢٠وجاء في بيان للوزارة انه تم فحص ( 17211) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 762058 )واضاف البيان : سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2179) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 219بغداد / الكرخ 246مدينة الطب 184النجف الأشرف 74السليمانية 51أربيل 52دهوك 15 كربلاء 89كركوك 71ديالى 130واسط 112 البصرة 135ميسان 102بابل 68 الديوانية 149 ذي قار 252 الأنبار 9 المثنى 90 نينوى 18صلاح الدين 113 - الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2023 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 212بغداد الكرخ 243 مدينة الطب 66 النجف 47السليمانية 121 أربيل 24دهوك 6 كربلاء 141كركوك 82 ديالى 84واسط 154البصرة 202ميسان 65بابل 200الديوانية 97 ذي قار 51الأنبار 12المثنى 57نينوى 18صلاح الدين 141 - الوفيات 94 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 15بغداد الكرخ 14مدينة الطب 1النجف 7السليمانية 7 أربيل 4 كربلاء 2كركوك 4ديالى 1واسط 5البصرة 5ميسان 3بابل 10الديوانية 6ذي قار 6 المثنى 1نينوى 1صلاح الدين 2 مجموع الشفاء : 56495مجموع الأصابات :88171الراقدين الكلي: 28060الراقدين في العناية المركزة: 385مجموع الوفيات: 3616

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 94 حالة وفاة و 2179 اصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 94 حالة وفاة و 2179 اصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).