نيويورك تايمز: العراق يحرق نصف إنتاجه من الغاز ويستورد الغاز من إيران

2020/07/17 | 16:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلط تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الاميركية، الضوء على الاخطاء المتعلقة بعمل قطاع الطاقة، والغاز على وجه الخصوص في العراق.

وأكد التقرير ان العراق يحرق أكثر من نصف ما تنتجه حقوله من الغاز الطبيعي، وهو ما يتجاوز كميات الغاز بجميع دول العالم باستثناء روسيا، في وقت يلجأ فيه الى استيراد الغاز من إيران لتوليد الطاقة، مشيرا الى المخاطر الناجمة عن إحراق ذلك الغاز على صحة المواطنين بسبب ما يصدر عنه من مواد كيميائية قادرة على التسبب بأمراض كثيرة، من بينها الربو وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان، اضافة الى امتداد تأثير المواد الملوثة الناجمة عن حرق الغاز إلى الهواء والأرض والمياه، مما يساهم بتسريع التغير المناخي، ويؤثر على الحياة النباتية والحيوانية.

واوضح التقرير ان العديد من البلدان قللت من عملية حرق الغاز بشكل جزئي، لما يمثله ذلك من هدر لموارد ثمينة، مبينا ان تقديرات وكالة الطاقة الدولية تكشف ان كمية الغاز التي يشعلها العراق كافية لإمداد ما لا يقل عن ثلاثة ملايين منزل بالطاقة، على الرغم مما وصفه التقرير بالنقص المزمن الذي يعانيه في الطاقة، والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي يعاني منها الكثير من المواطنين في العراق.

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