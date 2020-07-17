تحالف عراقيون: السيطرة على المنافذ الحدودية ستنوع من إيرادات الدولة وتدعم المنتج الوطني

2020/07/17 | 16:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف عراقيون أن السيطرة على المنافذ الحدودية ستنوع من إيرادات الدولة وتدعم المنتج الوطني.

وقال الناطق باسم التحالف النائب حسين عرب في تصريح، إن السيطرة على المنافذ سيكون لها وقع إيجابي وإيراد للدولة من خلال الحدّ من عمليات التهريب الجمركي، فضلاً عن دعم المنتج الوطني، لافتاً إلى أن الرقابة المباشرة والتحقيق من الحكومة سيبعدان العصابات عن المنافذ وسيجني العراق ثمارها، مرجحا أن تكون الخطوات اللاحقة داعمة للقطاع الاقتصادي وتنويعه.

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