رسول: استهداف قيادات تنظيم داعش تم وفق استراتيجية استخباراتية دقيقة

2020/07/17 | 16:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أن استهداف قيادات داعش الإرهابي تم وفق استراتيجية استخباراتية دقيقة.

وقال رسول في بيان، إن العراق لديه اليوم منظومة استخباراتية تعمل بدقة وبمهنية واحترافية، وان العمليات العسكرية تستهدف قيادات الصف الأول لتنظيم داعش وتقتلهم في كل مكان.

وأشار رسول إلى أن العمليات النوعية تهدف إلى كسر الروح المعنوية للعصابات الإرهابية.

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