القضاء البريطاني يمنح

2020/07/17 | 17:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة منحت محكمة الاستئناف في بريطانيا حق العودة لـ "عروس داعش" شميمة بيغوم إلى البلاد للطعن في قرار الحكومة سحب جنسيتها البريطانية على خلفية انضمامها لـ"داعش" في سوريا في العام 2015.وذلك بسبب "حرمانها من حقها في محاكمة عادلة لأنها لم تتمكن من الدفاع عن نفسها من المخيم المتواجدة فيه في سوريا".وأوضح القضاة الذين أصدروا الحكم، أنه بإمكان "عروس داعش" أن تعود وتعترض على قرار تجريدها من الجنسية البريطانية، على غرار باقي المنضمين إلى الجماعات المتشددة في بؤر التوتر".وكان وزير الداخلية البريطاني حينها ساجد جاويد، قرر سحب الجنسية البريطانية من شميمة، بحجة أن والديها يحملان جوازات سفر بنغلادشية ويمكنها الحصول على الجنسية البنغالية.

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