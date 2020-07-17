وفاة شاب مصري في الكويت.. ما علاقة العراق؟

2020/07/17 | 17:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن مكتب التمثيل العمالي المصري في الكويت وفاة مواطنه ويدعى إبراهيم رجب محمد إبراهيم عن عمر ناهز 32 عاما إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الغزو العراقي.وقال المكتب في بيان له وفقا لوزارة القوى العاملة المصرية، إن المواطن متزوج ويعول 3 أبناء، ويعمل بمهنة حارس أمن في شركة متخصصة في الخدمات […]

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