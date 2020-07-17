ارتفاع قياسي في عدد الاصابات اليومي بفيروس كورونا في أميركا

2020/07/17 | 17:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أشارت وكالة "رويترز"، إلى أن "الولايات المتحدة حطمت الأرقام القياسية لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت خلال الساعات الـ 24 الأخيرة 77217 إصابة جديدة، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق المسجل يوم الجمعة عندما ارتفعت الحالات بواقع 69070 حالة".ولفتت الوكالة إلبى أن "تكساس شجلت ما يربو على 15 ألف إصابة جديدة، بينما سجلت فلوريدا حوالي 14 ألف إصابة جديدة ورصدت كاليفورنيا نحو 10 آلاف إصابة.وحذر كبير خبراء الحكومة المعنيين بالأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، من أن "عدد الحالات قد يتجاوز 100 ألف يوميا قريبا إن لم يتحد الأميركيون في اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف انتشار الفيروس".كما أفادت بأن "البلاد سجلت أيضا 969 وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، وهي أكبر زيادة في الوفيات منذ 10 حزيران"، منوهةً بأن "كل من فلوريدا وكارولينا الجنوبية وتكساس أكبر زيادة في يوم واحد".

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