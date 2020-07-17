هيئة النزاهة تضبط 400 محول كهربائي تعطل بعد 3 سنوات من دخوله الخدمة

2020/07/17 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بلغ حد الفساد في العراق الى المتاجرة بحياة المواطن، من قبل المفسدين، وكشفت هيئة النزاهة، عن تمكنها من ضبط اربعمئة محولة كهربائيَّة تعطلت بعد ثلاث سنواتٍ من دخولها حيز الخدمة لمخالفة ضوابط تصنيعها.

وقالت الهيئة في بيان، إن فريق عملٍ تمكن من ضبط أوليات اربعمئة محولة كهربائيَّة مستهلكة وعاطلة عن العمل بعد سنتين وثلاث سنوات من دخولها الخدمة في محافظة ميسان.

واضافت انه بعد عمليات التحري والتقصي والتحقيق التي قام بها الفريق توصل إلى أن سبب عطل المحولات وخروجها عن الخدمة كان رداءة الصنع ومخالفة الضوابط التي نصَّت عليها عقود شرائها، التي ثبتت المدة الافتراضيَّة لعمل المحولة بأربعين سنة.

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