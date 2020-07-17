تعثر مفاوضات تجديد عقد الكادر التدريبي لنادي السماوة

2020/07/17 | 17:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد.تعثرت مفاوضات تجديد العقد بين ادارة نادي السماوة والكادر التدريبي بقيادة سمير كاظم.وقال المدرب المساعد صادق حنون في تصريح لوكالة/ المعلومة/ انه “نتقدم بالشكر والتقدير لإدارة نادي السماوة و جماهيره الوفية على الايام الجميلة التي مضت عندما كنا في الكادر الفني لفريق كرة القدم مع الكابتن سمير كاظم و المساعد صادق حنون و […]

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