2020/07/17 | 17:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نددت منظمة إنسانية إيطالية يوم الجمعة بعمليات تشنها القوات التركية على مدار اسابيع مضت في اقليم كوردستان.

وقالت منظمة (جسر إلى… الإنسانية) التي تنشط في العراق، بيان اليوم، إن "الهجمات استمرت منذ 21 يونيو الماضي، في ظل صمت من جانب المجتمع الدولي، بينما يخشى السكان من غارات برية محتملة""

وذكرت المنظمة الإيطالية أن "الحكومة التركية تقول إن الغارات تستهدف مواقع حزب العمال الكوردستاني، كجزء من عملية (مخلب النسر)"، لكن "الهجمات تسببت بالفعل في سقوط 5 ضحايا مدنيين على الأقل".

وختمت المنظمة بالقول إنه: "يضاف إلى الأنشطة التركية في الأيام الأخيرة، قصف إيراني لمنطقة حاج عمران التابعة لمحافظة أربيل عاصمة كوردستان العراق والمتاخمة لإيران".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنديد ايطالي بغارات جوية تركية استهدفت مسيحيين في اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنديد ايطالي بغارات جوية تركية استهدفت مسيحيين في اقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).