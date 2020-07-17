'جسر إلى… الإنسانية' تستنكر الغارات التركية على العراق

2020/07/17 | 17:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكرت منظمة إنسانية إيطالية، الجمعة، الغارات التركية على العراق.

وقالت منظمة (جسر إلى… الإنسانية) التي تنشط في العراق، في بيان لها تابعته السومرية نيوز، ان "غاارات تركية استهدفت قرى في دهوك معظم سكانها من الديانة المسيحية".

واضافت ان "الهجمات استمرت منذ 21 يونيو الماضي، في ظل صمت من جانب المجتمع الدولي، بينما يخشى السكان من غارات برية محتملة"، مشيرة الى ان "الحكومة التركية تقول إن الغارات تستهدف مواقع حزب العمال الكردستاني، كجزء من عملية (مخلب النسر)، لكن الهجمات تسببت بالفعل في سقوط 5 ضحايا مدنيين على الأقل".

واختمت المنظمة بالقول إنه: "يضاف إلى الأنشطة التركية في الأيام الأخيرة، قصف إيراني لمنطقة حاج عمران التابعة لمحافظة أربيل".





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