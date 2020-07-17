2020/07/17 | 17:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- حقق نادي ريال مدريد لقب الدوري الاسباني الليجا ،بعد غياب دام لمدة ثلاث مواسم وسط معاناة كبيرة من جانب ليونيل ميسي هذا الموسم رفقة برشلونة.ويفصل كريم بنزيما هدفين فقط عن ليونيل ميسي متصدر ترتيب هدافي الدوري، وسيكون ليونيل ميسي على موعد مع موسم كارثي حال نجاح بنزيما في تخطيه في لقاء […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص هدفين يفصلان ميسي عن موسم كارثي المركز الخبري الوطني.

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