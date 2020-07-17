بالصور.. قوات الجيش تمسك أهم

2020/07/17 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر أمني رفيع في ديالى، اليوم الجمعة، عن مسك اهم الفراغات الامنية على حدود كردستان مع ديالى شرق البلاد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد االيوم)، ان "قطعات اللواء 20 التابع للفرقة الخامسة في الجيش العراقي باشراف قائد الفرقة الخامسة اللواء درع الركن صالح حرز ناصر بدأت بمسك الحدود مع الاقليم شمال شرقي ديالى وبالتعاون مع قوات حرس الاقليم (البيشمركة) حيث تم فتح نقاط جديدة على طول الحدود الفاصلة وانشاء ربايا لغرض مسك الارض المتروكة ومنع تسلل إرهابيي داعش".

واضاف المصدر، انه "الجهد الهندسي للفرقة الخامسة بدء بترتيب وتعديل الطرق غير المعبدة لتقدم القوات الامنية لتوفير الامن والامان لتلك المناطق بعد ان كانت خالية من القطعات العسكرية منذ 3 سنوات ليتم مسكها لاول مرة من قبل قطعات الفرقة الخامسة بالتعاون مع قوات حرس اقليم كردستان".

وكانت الفراغات الامنية بين كردستان وديالى مصدر قلق كبير بسبب عدم مسكها منذ 3 سنوات ما جعلها نقطة تؤتر أمني بسبب اختباء خلايا داعش فيها وانتقال مضافاته من عدة مناطق اليها في السنوات الاخيرة لتتحول الى نقطة انطلاق للكثير من الهجمات صوب كردستان وديالى.

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