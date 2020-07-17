حريقان في جانبي بغداد.. الكرخ والرصافة

2020/07/17 | 17:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إندلع صباح اليوم الجمعة حريقان أحدهما في جانب الرصافة من بغداد والاخر في جانب الكرخ منها، حسبما ذكر مصدر أمني....

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