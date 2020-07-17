أسطورة بناء الكعبة والحجر ألأسود -3 - كامل علي

2020/07/17 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كامل_علي السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما الذي حدث حتى تغيّرت وجهة القبلة من البتراء الى مكة في تاريخٍ لاحق؟ يشرح كتاب "جغرافية القرآن" مُجريات الحرب الاهلية الاسلامية الثانية.



ففي عام 64 هجرية، اعلن عبد لله ابن الزبير نفسه خليفة في "المدينة المقدسة " كان هذا أمرا معاكسا للحكام الامويين في دمشق، فما كان منهم إلا ان تجاوبوا بسرعة على عصيانه وأرسلوا جيشا ضد " المدينة المقدسة" استمرت المعارك بين الجيش الاموي ا ......





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