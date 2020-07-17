نينوى تصحى على حدث “غريب”: قطعة نعي لأب واؤلاده امام احدى المستفشيات.. ولكنهم “مازالوا أحياء”!

2020/07/17 | 17:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المحلية لمحافظة نينوى، حدثًا غريبًا من نوعه، حيث أقدم مجهولون على كتابة قطعة نعي لمهندس واثنين من ابنائه، علقت على احدى مستشفيات الموصل علمًا انهم جميعًا على قيد الحياة.وكتبت احدى الصفحات المحلية في مدينة الموصل تدوينة رصدتها “يس عراق”، جاء فيها: إن “مجهولين قاموا بتعليق […]

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