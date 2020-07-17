2020/07/17 | 17:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، مستشفى دار السلام الميداني بحضور محافظ بغداد محمد جابرالعطا ووزير الصحة حسن التميمي.وقال بيان للمحافظة تلقت “تقدم” نسخة منه ،انه “بحضور محافظ بغداد محمد جابرالعطا ووزير الصحة حسن التميمي، افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، مستشفى دار السلام الميداني”.واشار المحافظ، بحسب البيان، الى …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح مستشفى دار السلام الميداني في معرض بغداد الدولي وكالة تقدم الاخبارية.

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