2020/07/17 | 17:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حزب الدعوة : النظام السياسي الجديد وليد التضحيات .. والعملية السياسية تستوعب الجميع من مختلف التيارات والاتجاهات لمصلحة العراق ووحدته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/17 | 17:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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