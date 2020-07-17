بالصور ,, حريق يلتهم كرفانات في مخيم قاديا للنازحين الايزيديين بقضاء زاخو

2020/07/17 | 18:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حريق يلتهم ستة كرفانات في مخيم قاديا للنازحين الايزيديين بقضاء زاخو دون تسجيل اصابات بشرية، وطبقا لشهود عيان فان الحادث نجم عن تماس كهربائي.

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