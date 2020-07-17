صحة الأنبار توضح تفاصيل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

2020/07/17 | 18:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الانبار أوضحت دائرة صحة محافظة الأنبار، اليوم الجمعة تفاصيل الإصابات الـ 12 المسجلة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة، والتي أعلنها الموقف الوبائي الرسمي بحسب وزارة الصحة العراقية.وذكرت الدائرة في بيان أن “الإصابات بفيروس كورونا الـ (١٢) التي سجلت هذا اليوم في محافظة الانبار، من بينها ١١ مصابا بفيروس كورونا في قضاء الرمادي ملامسين لحالات مؤكدة سابقا”.وأضاف البيان، أن “مصابا واحدا بفيروس كورونا في قضاء العامرية ملامس لحالة مؤكدة سابقا”.ولفت إلى أن “حالات الشفاء المسجلة اليوم، ٩ حالات”، مؤكداً “اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية”.

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