بغداد خربه ومدن سكنية تستغيث وعلوش تبارك هذه الخطوات ؟!

2020/07/17 | 18:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / زهير الفتلاوي لو يكتب عن اهمال امانة بغداد للخدمات مجلدات كثيرة لم تكفي لإحصاء الاهمال وكثرة السرقات وترك المدن تعاني بدون اي اهتمام اصبح ديدنهم ودينهم الدولار والدينار ، ولا يهمك مجلس الوزراء ومحافظ بغداد ، وهيئة النزاهة كل هذه الجهات وغيرها تباع وتشترى بنظر امانة بغداد .هناك مشاكل كثيرة وممكن […]

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