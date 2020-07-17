مجلس الوزراء يرفد الشطرة بجهاز PCR لكشف المصابين بكورونا

2020/07/17 | 18:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار عن رفد مستشفى الشطرة العام بجهاز PCR الخاص بكشف المصابين بفيروس كورونا من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء .وذكر بيان اوردته الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الامانة العامة لمجلس الوزراء رفدت ردهات العزل في مستشفى الشطرة العام بجهاز PCR الخاص بكشف المصابين بكورونا […]

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