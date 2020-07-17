الموقف الوبائي: حالات الشفاء أكثر من الإصابات

2020/07/17 | 18:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الخاص بفيروس كورونا.

قالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تم فحص ( 17211) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 762058)".

سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2179) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 219

بغداد / الكرخ 246

مدينة الطب 184

النجف الأشرف 74

السليمانية 51

أربيل 52

دهوك 15

كربلاء 89

كركوك 71

ديالى 130

واسط 112

البصرة 135

ميسان 102

بابل 68

الديوانية 149

ذي قار 252

الأنبار 9

المثنى 90

نينوى 18

صلاح الدين 113

الإصابات الجديدة لهذا اليوم : 2023 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 212

بغداد الكرخ 243

مدينة الطب 66

النجف 47

السليمانية 121

أربيل 24

دهوك 6

كربلاء 141

كركوك 82

ديالى 84

واسط 154

البصرة 202

ميسان 65

بابل 200

الديوانية 97

ذي قار 51

الأنبار 12

المثنى 57

نينوى 18

صلاح الدين 141

الوفيات 94 حالة وكما يلي:

بغداد الرصافة 15

بغداد الكرخ 14

مدينة الطب 1

النجف 7

السليمانية 7

أربيل 4

كربلاء 2

كركوك 4

ديالى 1

واسط 5

البصرة 5

ميسان 3

بابل 10

الديوانية 6

ذي قار 6

المثنى 1

نينوى 1

صلاح الدين 2

مجموع الشفاء : 56495

مجموع الإصابات :88171

الراقدين الكلي: 28060

الراقدين في العناية المركزة: 385

مجموع الوفيات: 3616 ".اقرأ/ي أيضًا:

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ماذا عن اللقاح؟

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