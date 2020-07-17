الموقف الوبائي: حالات الشفاء أكثر من الإصابات


الموقف الوبائي: حالات الشفاء أكثر من الإصابات
2020/07/17 | 18:10 - المصدر: الترا عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الخاص بفيروس كورونا.   

قالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تم فحص ( 17211) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 762058)".   

سجلت  وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2179) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:  

بغداد / الرصافة   219  

بغداد / الكرخ     246  

مدينة الطب        184  

النجف الأشرف    74  

السليمانية            51  

أربيل                 52  

دهوك               15                  

كربلاء             89  

كركوك              71  

ديالى                130  

واسط              112            

البصرة            135  

ميسان              102  

بابل                 68   

الديوانية            149   

ذي قار             252   

الأنبار               9   

المثنى            90             

نينوى               18  

صلاح الدين        113     

  الإصابات الجديدة لهذا اليوم  :  2023  حالة،  وكما يلي:  

بغداد الرصافة   212  

بغداد الكرخ     243    

مدينة الطب      66      

النجف            47  

السليمانية       121          

أربيل           24  

دهوك          6                   

كربلاء        141  

كركوك       82    

ديالى          84  

واسط         154  

البصرة       202  

ميسان          65  

بابل           200  

الديوانية       97    

ذي قار        51  

الأنبار          12  

المثنى          57  

نينوى          18  

صلاح الدين      141      

  

  الوفيات  94     حالة  وكما يلي:  

بغداد الرصافة     15  

بغداد الكرخ        14  

مدينة الطب       1  

النجف             7  

السليمانية        7  

   أربيل         4                   

كربلاء          2  

كركوك         4  

ديالى            1  

واسط           5  

البصرة        5  

ميسان         3  

بابل           10  

الديوانية       6  

ذي قار        6              

المثنى         1  

نينوى          1  

صلاح الدين    2              

  مجموع الشفاء  :  56495  

مجموع الإصابات :88171  

الراقدين الكلي:  28060  

الراقدين في العناية المركزة: 385  

مجموع الوفيات:   3616 ".اقرأ/ي أيضًا: 

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ماذا عن اللقاح؟

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