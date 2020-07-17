ماء كربلاء تطالب المواطنين بعدم التجاوز وسقي المزروعات

2020/07/17 | 18:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..طالب مدير ماء كربلاء فاضل النصراوي ، اليوم الجمعة ، المواطنين بعدم التجاوز على شبكات المياه الصالحة للشرب وسقي المزروعات في المناطق الزراعية .وقال النصراوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” الملاكات الفنية والهندسية والحرفية في محطة السحب الواطئ تواصل أعمالها في صيانة […]

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