2020/07/17 | 18:17 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصدر: لهذه الاسباب فشل الاستثمار في العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز..
كشف مصدر حكومي، عن اسباب فشل الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق.
وقال المصدر في حديث لـ سومر ن...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصدر: لهذه الاسباب فشل الاستثمار في العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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