2020/07/17 | 18:17 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز..



كشف مصدر حكومي، عن اسباب فشل الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق.

وقال المصدر في حديث لـ سومر ن...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصدر: لهذه الاسباب فشل الاستثمار في العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصدر: لهذه الاسباب فشل الاستثمار في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).