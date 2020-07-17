البيشمركة تُصدر توضيحا حول فيديو لمشادة كلامية مع الجيش العراقي

2020/07/17 | 18:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت محور قره تبه – حمرين لقوات بيشمركة كوردستان يوم الجمعة حدوث مشادة كلامية مع عناصر من الجيش أثناء رفع العلم العراقي في احدى المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وذكر بيان صادر عن المحور ورد لوكالة شفق نيوز، انه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديوي يظهر في عناصر من الجيش يرفعون علم العراق قيل انها في احدى السيطرات في قرية "كاريز" التابعة لناحية "جباري" قرب مدينة كفري.





واضاف البيان انه "نود ان نوضح للجميع بأن هذا الخبر لا اساس له من الصحة، والمقطع الفيديوي ليس في قرية كاريز"، مشيرا الى ان تلك السيطرة تتم ادارتها من قبل شرطة كفري كما في السابق.

تتمة..

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