2020/07/17 | 18:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت هيأة المنافذ الحدودية منفذ طريبيل الحدودي في محافظة الانبار، اليوم الجمعة، ارسالية أدوية بشرية هندية ولبنانية المنشأ إلى الجانب الأردني عبر معبر الكرامة الحدودي.وقال بيان للهياة تلقت “تقدم” نسخة منه، “اعادت هيأة المنافذ الحدودية منفذ طريبيل الحدودي في محافظة الانبار ارسالية أدوية بشرية هندية ولبنانية المنشأ إلى الجانب الأردني عبر معبر الكرامة الحدودي”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعادة ارسالية أدوية بشرية إلى الأردن لمخالفتها الضوابط والتعليمات وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة ارسالية أدوية بشرية إلى الأردن لمخالفتها الضوابط والتعليمات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة ارسالية أدوية بشرية إلى الأردن لمخالفتها الضوابط والتعليمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).