محافظ بغداد: الأيام المقبلة ستشهد افتتاح ردهات لعلاج مرضى كورونا

2020/07/17 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

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محافظ بغداد : الأيام المقبلة ستشهد افتتاح ردهات في مستشفى الشيخ ضاري بسعة ٣٦٠ سريراً

يتبع ..





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