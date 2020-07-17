المنافذ الحدودية تعيد ارسالية أدوية بشرية إلى الاردن مخالفة للضوابط في منفذ طريبيل

2020/07/17 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الجمعة، 17 تموز، 2020، إعادة ارسالية أدوية بشرية إلى الجانب الأردني م...





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