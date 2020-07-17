نائب كردي يتحدث عن موقف حكومة الإقليم من قرار بغداد بشأن المنافذ

2020/07/17 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كردستان

أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، اريز عبد الله، اليوم الجمعة، أن حكومة كردستان ست...





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