العراق يستأنف رحلاته الجوية بدءا من يوم الخميس القادم

2020/07/17 | 18:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية الموافقة على فتح المطارات بدءاً من تأريخ الخميس القام 23/7/2020، بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية الم...

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