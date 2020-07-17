العراق..فتح منافذ المنذرية وسفوان والشيب لنقل البضائع والسلع

2020/07/17 | 18:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية في اجتماعها الذي عقدته أمس الخميس، الموافقة على فتح منافذ (المنذرية وسفوان والشيب) والموافقة على ...

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