الانبار تبين اسباب تسجيل 12 حالة اصابة جديدة بكورونا في الرمادي والعامرية

2020/07/17 | 18:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..بين عضو اللجنة الاعلامية لخلية ازمة كورونا في محافظة الانبار احمد الراشد ، الجمعة، اسباب تسجيل 12 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في قضاءي الرمادي والعامرية جنوبي مدينة الفلوجة .وقال الراشد في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” المصابين الجدد الـ 12 بفيروس كورونا التي سجلت اليوم كانت 11 اصابة بفيروس كورونا […]

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