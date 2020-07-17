بالصور ..الدفاع المدني يكافح حريقاً نشب بمخازن الاجهزة الكهربائية جنوبي بغداد

2020/07/17 | 18:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد الدفاع المدني يكافح حريقاً نشب بمخازن الاجهزة الكهربائية في سريع "الدورة" جنوبي بغداد.

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