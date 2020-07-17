وزير النقل يعلن قرب افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية

2020/07/17 | 18:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد وزير النقل ناصر حسين الشبلي، على سرعة افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية بهدف تنشيط الجانب التجاري والاقتصادي.

واكد الشبلي خلال اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ، أن اللجنة التنسيقية العراقية السعودية انهت مناقشة الإجراءات والمستلزمات الأساسية لافتتاح منفذ عرعر الذي يهدف لتمتين العلاقات مع الرياض من خلال فتح آفاق التعاون في مجالات عدة أهمها النقل وتفعيل التجارة وتنشيط الجانب الاقتصادي العراقي .

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