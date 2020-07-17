الداخلية تدعو البرلمان الى الاسراع بتشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

2020/07/17 | 18:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعت وزارة الداخلية، مجلس النواب الى الاسراع في تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء خالد المحنا ان "زيادة حالات الابتزاز الإلكتروني التي أصبحت سبباً في ارتفاع نسبة الطلاق تشكل تهديداً لنسيج المجتمع"، لافتاً إلى أن "كثيراً من الأشخاص فقدوا حياتهم بسبب نشر صورهم".ودعا المحنا "مجلس النواب الى الإسراع في تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية"، مؤكدًا أن "الجرائم الإلكترونية تشكل سببًا في ارتفاع حالات الطلاق والانتحار وغيرها".وتابع ان "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية مضى عليه وقت من دون أن يحسم"، لافتا الى انه "في حال أسرع مجلس النواب في تشريع هذا القانون ،فإنه سيحدُّ من تلك الجرائم".

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