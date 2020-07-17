2020/07/17 | 18:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ بابل حسن منديل اليوم الجمعة، أن تنفيذ المشاريع الحيوية مرهون بإقرار الموازنة لعام 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بابل: تنفيذ المشاريع الحيوية مرهون بإقرار الموازنة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بابل: تنفيذ المشاريع الحيوية مرهون بإقرار الموازنة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).