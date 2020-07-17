2020/07/17 | 18:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، اليوم الجمعة، عن ثلاثة ملفات ستسهم في دعم المنتج المحلي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة النيابية: ثلاثة ملفات ستسهم في حماية المنتج المحلي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة النيابية: ثلاثة ملفات ستسهم في حماية المنتج المحلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).