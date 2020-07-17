تدمر رئتيك… تحذير من مواد تنظيف المنزل

2020/07/17 | 18:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..حذر خبراء من كثرة استخدام الكلور والخل لتعقيم المنازل من الفيروسات والجراثيم، بسبب أضرارها الخطيرة على الصحة.وقال خبراء، إن خلط الكلور مع الخل واستخدامه فى التعقيم، يخلق غاز الكلور السام، بحسب تقرير نشرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية.وأضاف الباحثون، أن استنشاق الأبخرة السامة يؤدي إلى السعال ومشاكل التنفس وردود الفعل التحسسية وحتى الحروق […]

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