ارتفاع معدل التعافي من فيروس كورونا في دهوك الى 243 حالة شفاء

2020/07/17 | 18:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة محافظة دهوك يوم الجمعة تعافي 12 مصابا بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان 12 مصابا اكتسبوا الشفاء التام وغادروا المستشفيات في دهوك.

واوضح البيان ان معدل التعافي من الفيروس ارتفع الى 243 حالة منذ تفشي ظهور الجائحة في المحافظة.

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