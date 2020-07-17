2020/07/17 | 18:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس خلية الازمة المحلية في البصرة المحافظ اسعد عبد الأمير العيداني، اليوم الجمعة، بفتح تحقيق في قضية الاعتداء الذي تعرضت له احدى الطبيبات المنتسبة لدائرة صحة البصرة .وقال مدير مكتب محافظ البصرة عماد عبد الخالق العيداني، في بيان تلقت “تلقدم” نسخة منه، ان “رئيس خلية الازمة المحلية في البصرة المحافظ اسعد عبد الأمير …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فتح تحقيق بحادثة الاعتداء على طبيبة شمال محافظة البصرة وكالة تقدم الاخبارية.

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