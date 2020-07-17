حرائق تلتهم 20 دونما من بساتين ديالى

2020/07/17 | 19:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ديالى التهم حريق كبير مساحات واسعة من البساتين في ناحية بهرز في محافظة ديالى .وقال مصدر امني ان حريقا كبيرا اندلع في منطقة بساتين جنوبي ناحية بهرز مبينا ان النيران التهمت 20 دونما من البساتين قبل التمكن من السيطرة عليها واخمادها .واضاف ان الحريق هو الثاني من نوعه في ناحية بهرز خلال هذه الفترة ، وتسبب باضرار اقتصادية كبيرة دون وقوع خسائر بشرية .

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