2020/07/17 | 19:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت سفارة تركيا في بغداد، بيانا اوضحت فيه مراكز تقديم طلبات الفيزا للراغبين بالحصول عليها، فيما اشارت الى قرب افتتاح مركز في مدينة الموصل للحصول على الفيزا.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



سفارة تركيا في بغداد تصدر بيانا للراغبين في الحصول على فيزا وكالة تقدم الاخبارية.

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